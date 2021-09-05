يعقد اليوم الأحد الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان مؤتمراً صحفياً للحديث عن بطولة العالم للشباب والشابات تحت 17-18 عام والتي من المقرر إقامتها على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 12حتى 20 سبتمبر الجاري وذلك في تمام الساعة الواحده ظهراً ، بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية.
ويحضر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري النائبة الدكتورة آية مدني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي و المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وأمين عام اللجنة الأولمبية.
ويشارك في البطولة 271 لاعب ولاعبة ، بواقع 146 لاعب و125 لاعبة من 27 دولة وهم: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – المانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.