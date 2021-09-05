يعقد اليوم الأحد الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان مؤتمراً صحفياً للحديث عن بطولة العالم للشباب والشابات تحت 17-18 عام والتي من المقرر إقامتها على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 12حتى 20 سبتمبر الجاري وذلك في تمام الساعة الواحده ظهراً ، بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية.

ويحضر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري النائبة الدكتورة آية مدني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي و المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وأمين عام اللجنة الأولمبية.

ويشارك في البطولة 271 لاعب ولاعبة ، بواقع 146 لاعب و125 لاعبة من 27 دولة وهم: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – المانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.