باكستان تسجل 3747 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتخطى مليونا و169 ألفا

سجلت السلطات الصحية في باكستان 3 آلاف و747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و169 ألفا و305 أشخاص.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية - حسبما نشرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، اليوم /الأحد/ - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 61 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 26 ألفا و175 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و60 ألفا و881 متعافيا، بعد أن تماثلت 2940 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 92 ألفا و249 حالة.

بسم - ك ف