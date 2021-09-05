 الاتحاد الإفريقي يدين الانقلاب في غينيا ويدعو للإفراج عن الرئيس كوندي - بوابة الشروق
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الاتحاد الإفريقي يدين الانقلاب في غينيا ويدعو للإفراج عن الرئيس كوندي

الانقلاب في غينيا
الانقلاب في غينيا
هديل هلال
نشر في: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 9:29 م | آخر تحديث: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 9:29 م

أدان الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسكيدي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، أي استيلاء على السلطة بالقوة في غينيا، داعون إلى الإفراج الفوري عن الرئيس الغيني ألفا كوندي.

ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، مساء اليوم الأحد، للاجتماع بشكل عاجل لبحث الوضع الجديد في غينيا واتخاذ الإجراءات المناسبة في ظل هذه الظروف.

وأعلن قائد القوات الخاصة في غينيا اعتقال الرئيس ألفا كوندي، وحل مؤسسات الدولة بعد انقلاب عسكري.

وظهر الرئيس «كوندي» في مقطع مصور وبجواره أحد الجنود بعدما أفادت الأنباء الواردة من غينيا بإصابة شخصين على الأقل بالتزامن مع دوي إطلاق نار كثيف بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة كوناكري.

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