 أبواب الخير.. السيسي يتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية - بوابة الشروق
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أبواب الخير.. السيسي يتفقد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية


نشر في: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 11:45 ص | آخر تحديث: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 11:54 ص

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أجهزة ومواد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية وذلك في إطار احتفالية "أبواب الخير".

ويستمع الرئيس السيسي، أثناء جولته التفقدية، لشرح القائمين على المبادرات المختلفة المشاركة ضمن القافلة، كمادرة "نور حياة"، وغيرها.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن احتفالية أبواب الخير، التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي 5 ملايين مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.


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