تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية وبث مباشر لمباراة منتخب الجابون ومصر التي ستقام ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022.
بداية المباراة
تشكيل منتخب مصر
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- أحمد توفيق - أيمن أشرف.
خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "افشه" -عمر جابر – محمدصلاح.
في الهجوم: محمد شريف.
ويجلس علي دكة البدلاء الهاني سليمان -محمد ابوجبل - علي جبر - احمد ابوالفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد -مصطفي فتحي -مصطفي محمد - احمد حسن كوكا - احمد سيد زيزو - عبدالله السعيد- صلاح محسن.