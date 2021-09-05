 بث مباشر.. تصفيات المونديال.. مصر 0 × 0 الجابون.. بداية المباراة - بوابة الشروق
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بث مباشر.. تصفيات المونديال.. مصر 0 × 0 الجابون.. بداية المباراة

الشروق
نشر في: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 8:56 م | آخر تحديث: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 8:59 م

تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية وبث مباشر لمباراة منتخب الجابون ومصر التي ستقام ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022.

 بداية المباراة

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- أحمد توفيق - أيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "افشه" -عمر جابر – محمدصلاح.

في الهجوم: محمد شريف.

 ويجلس علي دكة البدلاء الهاني سليمان -محمد ابوجبل - علي جبر - احمد ابوالفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد  -مصطفي فتحي -مصطفي محمد - احمد حسن كوكا - احمد سيد زيزو - عبدالله السعيد- صلاح محسن.

 


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