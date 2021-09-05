لميس الحديدي تحذر من قسوة كورونا: ارحموا أنفسكم وأهاليكم

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، تحذيرًا من زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا، مع دخول الموجة الرابعة.

وقالت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة "on"، مساء السبت: "كورونا راجعة بقوة وأي حد متخيل أن فيروس كورونا انتهى أرجوكم لا تعيشوا الوهم.. كورونا راجعة بقوة، دلتا ودلتا بلاس وميناس وكل المتحورات في مصر.. أرقام الإصابات تزيد والوفيات أيضا".

وأضافت: "صحيح الأرقام كانت ضعيفة في الصيف لكن خلينا نشوف آخر أسبوع سنجد زيادة يوميه تقريبًا ٥٪؜، لكن زيادة أسبوعيه قفزت ٤١٪ ورغم إن الأرقام لسة ضعيفة لكن رجعنا نسمع عن وفيات في محيطنا وناس نعرفهم أصيبوا.. التوقعات أن الأرقام ستتصاعد في سبتمبر وأكتوبر بشكل كبير ".

وأشارت إلى أن هذا الأمر يستلزم ضرورة الإقبال على الحصول على لقاح كورونا بشكل أكبر، لا سيما أن الدولة توفّر اللقاحات وتعمل على التصنيع محليًّا، ولفتت إلى بدء تلقيح المنتمين لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وأن التطعيم سيكون إجباريًّا بالنسبة لهم وكذلك طلبه الجامعات والجهاز الإداري للدولة.

وأوضحت أن كيفية التطبيق ستعلن قريبًا لكن فيه لحظة - تحددها الحكومة - لن يسمح فيها بدخول الجامعة للطالب أو العامل في الجامعة أو موظف الدولة إلى عمله بدون تطعيم.

واختتمت قائلة: "احموا أنفسكم وأهاليكم.. كورونا قاسيه جدًا، أخدت مننا ناس عزيزة.. دلال عبدالعزيز فقدناها من توابع كورونا، وعندنا اتنين من شباب الصحفيين فقدناهم مؤخرًا احمد عواد وبدوي شلبي.. احموا أنفسكم ومن حولكم باللقاح".