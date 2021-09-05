توقعات بتجاوز عدد الإناث لعدد الذكور في كوريا الجنوبية في عام 2030

من المتوقع أن يتجاوز عدد الإناث في كوريا الجنوبية عدد الذكور خلال تسع سنوات، حسبما أظهر تقرير حكومي اليوم الأحد.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء بأن العدد الإجمالي للإناث بلغ 86ر25 مليون أنثى في العام الماضي، وهو ما يمثل 9ر49% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 82ر51 مليون نسمة، وفقا للتقرير الذي أعدته وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة.

وانخفضت نسبة الذكور إلى الإناث في سكان كوريا الجنوبية إلى 4ر100 في عام 2021 مقارنة بـ4ر101 في عام 2000.

وقالت الوزارة إن نسبة الذكور مقابل الإناث سوف تصل على الأرجح إلى 8ر99 في عام 2030، مع توقع أن يفوق عدد الإناث عدد الذكور لأول مرة.

وحسب العمر، بلغ عدد النساء في الخمسينات من العمر 25ر4 مليون امرأة، ويشكلن 5ر16% من إجمالي السكان من الإناث، فيما بلغ عدد النساء في الأربعينات 4 ملايين والثلاثينات 3ر3 مليون امرأة.

وذكر التقرير الحكومي أن متوسط عمر النساء عند الزواج لأول مرة كان 8ر30 عاما في عام 2020، بينما كان متوسط عمر الأزواج 2ر33 عاما.

وشهد سن الزواج الأول للمرأة زيادة مطردة خلال العقد الماضي، حيث ارتفع من 5ر26 عاما في عام 2000.