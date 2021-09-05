ارتفاع عدد ضحايا إعصار «إيدا» بأمريكا إلى 50 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الإعصار "أيدا" في شمال شرق الولايات المتحدة، الأحد، إلى 50 قتيلا على الأقل، في حين تمسك الكثيرون بالأمل في العثور على المفقودين في مياه الفيضانات.



تسرب نفطي في خليج المكسيك بسبب إعصار "أيدا" ودعا قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكیة المتضررين من العاصفة بالتحلي بالقوة، وفقا لوكالة رويترز.



وقال متحدث باسم كاثي هوكول، حاكمة ولاية نيويورك إن الولاية شهدت 17 حالة وفاة، أربع منها في مقاطعة وستشيستر والباقون في مدينة نيويورك، حيث حوصر جميع الضحايا تقريباً في وحدات سكنية غير قانونية أقيمت داخل أقبية وأصبحت البديل الوحيد الذي يمكن تحمل تكلفته لمحدودي الدخل من سكان المنطقة.



وفي نيوجيرسي سقط 27 قتيلاً، وما زال 4 في عداد المفقودين، وفقاً لمتحدث باسم فيل ميرفي حاكم الولاية.