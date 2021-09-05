تعليم مطروح: لا شكاوى من امتحان اللغة الإنجليزية في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بمتابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لم تتلق أية شكاوى سلبية، من امتحان مادة اللغة الإنجليزية.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح،أن مادة اللغة الأجنبية الثانية، كان فترة واحدة لمدة ساعتين، وفي اللجان الامتحانية الأربع بمدن مرسى مطروح، الحمام، الضبعة، سيدي براني.



وأكد أن لجان امتحان اليوم والتي أدى فيها ٤٦ طالبا إمتحان اللغة الأجنبية الثانية، وكان يسودها الهدوء والجدية والالتزام، وتوافر كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المحكمة، الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا؛ حرصاً على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب، وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية.