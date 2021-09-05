برلماني: السيسي يسعى للقضاء على الفقر في مصر نهائيا

قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن فى أسيوط، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى للقضاء على الفقر نهائيا فى مصر، وتحقيق الحياة الكريمة، والمعيشة الآدمية لكل أبناء الشعب المصرى، من خلال إطلاقه وتبنيه العديد من المبادرات، والمشروعات الخدمية العملاقة وتحفيز كل المساهمين فيها ودعمهم.

وأضاف الكحيلى فى بيان له اليوم الأحد، أن احتفالية أبواب الخير التى حضرها الرئيس السيسى اليوم، جزء من تحقيق استراتيجية بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة التى يتبناها الرئيس وتنفذها الدولة بناء على توجيهاته.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والمواصلات بمجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس السيسى دائما بالأرقام والمعطيات دليل على أن الدولة المصرية تعرف جيدا طريق النجاح، وتحقيق ما يتم الترتيب له من أجل خدمة المواطن بدراسات مستفيضة وقرارارت حاسمة، وما يؤكد أيضا التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لتنظيم العمل الخيرى فى مصر.

ونوه أن الرئيس حريص على إعطاء كل ذى حق حقه، مثمنا توجيه السيسى الشكر لصندوق تحيا مصر ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال الذين يساهمون فى العمل الخيرى.