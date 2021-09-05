كمبوديا تسجل 461 إصابة جديدة بكورونا وتايوان 6 حالات خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في كمبوديا، اليوم الأحد، تسجيل 461 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 95 ألفا و300 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكمبودية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة في الوقت نفسه، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 1957 حالة وفاة.

وقال بيان الوزارة، إن إجمالي عدد المتعافين في البلاد بلغ 90 ألفا و684 شخصا بعد تسجيل تعافي 421 مريضا.

في سياق متصل بكورونا، أعلن مركز مكافحة الأوبئة المركزية في تايوان، اليوم الأحد، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وصفر وفيات، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 16 ألفا و19 حالة.