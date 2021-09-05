أشاد محمود عبدالرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك، بعقلية محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، كما حكى موقفا جمعه بنجم الريدز في مونديال روسيا الأخير.

وسئل شيكابالا عن صلاح ورأيه في مسيرته:"صلاح عظيم وإحنا في كأس العالم كان مصاب في أول مباراة، اول لما الاتوبيس اتحرك شاف كل الأحداث اللي ساهم فيها علشان مصر تكون في كأس العالم.. وبكى بسبب إنه لن يشارك في أول مباراة".

وأضاف:"قلت له أهدأ وستلعب مباريات أخرى وقبلت رأسه.. هو لاعب عظيم.. ونفسنا نشوف 20 صلاح".

وعن طلباته المالية للتجديد مع ليفربول قال:" حقه هو الوحيد اللي بيصنع الفرق، ماني وفيرمينو مميزين لكن (الكيمياء بتاعتهم صلاح) وهو أيقونة الفريق".