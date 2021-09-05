قطر تدين الانقلاب العسكري في جمهورية غينيا

أدانت دولة قطر الانقلاب العسكري في جمهورية غينيا واعتقال الرئيس ألفا كوندي، ودعت الأطراف كافة إلى تجنب التصعيد وتغليب صوت الحكمة وانتهاج الحوار لتجاوز الأزمة في البلاد.



ونقلًا عن وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء الأحد، أعربت وزارة الخارجية في بيان، عن أمل دولة قطر في الحفاظ على المؤسسات الدستورية وسيادة حكم القانون بما يحقق تطلعات الشعب الغيني في التنمية والازدهار، كما أكدت حرصها التام على استتباب الأمن والاستقرار في جمهورية غينيا.



وأعلن قائد القوات الخاصة في غينيا اعتقال الرئيس ألفا كوندي، وحل مؤسسات الدولة بعد انقلاب عسكري.



وظهر الرئيس «كوندي» في مقطع مصور وبجواره أحد الجنود بعدما أفادت الأنباء الواردة من غينيا بإصابة شخصين على الأقل بالتزامن مع دوي إطلاق نار كثيف بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة كوناكري.