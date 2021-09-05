الرجاء: حميد أحداد تنازل عن مستحقاته للزمالك لاتمام الصفقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه رشيد الأندلسي، رئيس نادي الرجاء المغربي، الشكر لحميد أحداد، لاعب الزمالك، بعدما تنازل عن مستقاته لإتمام صفقة انتقاله للفريق البيضاوي.

وأعلن نادي الرجاء المغربي الأسبوع الماضي انتقال أحداد لصفوفه لموسم واحد، بعدما أعلن الزمالك أمس قيمة الصفقة.

وقال الأندلسي في تصريحات نشرتها جريدة "المنتخب المغربية": "أحداد قام بتضحيات شديدة لاتمام انتقاله للرجاء وعودته إلى منزله من جديد".

واضاف: "لقد واجهنا صعوبات عديدة من أجل عودة أحداد وتجاوزنا جميع الصعوبات واللاعب قام بتضحيات مالية وتنازل على مبلغ مالي للزمالك".

وأكمل رئيس الرجاء المغربي: "أحداد أثبت أن قلبه متعلق باللعب للرجاء من جديد لابد أن نوجه له الشكر على ذلك".