مقتل 3 جنود باكستانيين في هجوم انتحاري في إقليم مضطرب

لقي ما لا يقل عن ثلاثة أفراد من القوات شبه العسكرية في باكستان حتفهم عندما فجر انتحاري نفسه بالقرب من نقطة تفتيش أمنية في جنوب غرب البلاد اليوم الأحد، حسبما أفاد مسؤولون.

وقال مسؤول الشرطة المحلية محمد شاهزاد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "ثلاثة جنود على الأقل من قوات حرس الحدود شبه العسكرية قتلوا في الهجوم الانتحاري".

وأضاف أن 20 شخصا آخرين، بينهم مدنيون، أصيبوا في الهجوم.

ووقع الهجوم عند نقطة تفتيش تديرها القوات شبه العسكرية على بعد 20 كيلومترا تقريبا خارج كيتا، عاصمة إقليم بلوشستان.

وأعلنت حركة طالبان باكستان المحظورة مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري.

وكثف المتشددون الإسلاميون في باكستان هجماتهم على قوات الأمن في البلاد في الأسابيع الأخيرة، ما عزز المخاوف من أن سيطرة طالبان على أفغانستان سوف تشجع مجموعات مماثلة عبر الحدود.

وشنت الجماعة 32 هجوما ضد الجيش والشرطة في باكستان في شهر آب/أغسطس، بحسب حصيلة التفجيرات وعمليات إطلاق النار التي أعلنت حركة طالبان باكستان المسؤولية عنها.

يشار إلى أن بلوشستان هو أكبر أقاليم باكستان وأكثرها اضطرابا. ويقع على الحدود مع كل من أفغانستان وإيران، وهو مستهدف بشكل منتظم من المتشددين الإسلاميين والجماعات الطائفية والمتمردين شبه القوميين.

ويُنظر إلى الكثير من أعمال العنف على أنها رد فعل من المتمردين على خطط بكين الاستثمارية في المنطقة لربط مقاطعة شينجيانج الصينية ببحر العرب في بلوشستان من خلال شبكة من الطرق والسكك الحديدية.