عبد المنعم سعيد: انهيار السلطة في أفغانستان يحتاج إلى رصد المؤرخين

قال المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد، إن انهيار السلطة في أفغانستان يحتاج إلى رصد من قِبل المؤرخين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن الولايات المتحدة ركّزت على فكرة الخروج من أفغانستان دون إتاحة أي فرصة أمام استفادة أي أطراف أخرى.

وأشار إلى أنه لا يجب التسرع في تقييم التطورات المتعلقة في أفغانستان، لافتًا إلى أن قرار واشنطن بالانسحاب استغلته القوى الأخرى التي وصفها بـ"المتصلبة" سواء إسلاماوية أو شيوعية، في العمل عل اكتساح الساحة السياسية.

ولفت إلى أن سرعة سيطرة حركة طالبان على مفاصل الحكم في أفغانستان كان أمرًا مفاجئًا للمجتمع الدولي، لا سيّما انهيار الجيش الأفغاني دون خوض أي معركة من الأساس.

وتابع: "السلطة السياسية انهارت بشكل سريع للغاية، وهذا الأمر يحتاج إلى رصد دقيق من قِبل المؤرخين".