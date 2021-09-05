 وزيرا خارجية إيران وباكستان يجريان محادثات حول أفغانستان - بوابة الشروق
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وزيرا خارجية إيران وباكستان يجريان محادثات حول أفغانستان

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي
وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي
د ب أ
نشر في: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 9:29 ص | آخر تحديث: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 9:29 ص

أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، محادثات هاتفية مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، حول أحدث التطورات في أفغانستان.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، اليوم الأحد، أن المحادثات التي جرت مساء السبت جاءت عقب المشاورات التي أجراها وزير الخارجية الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية مع نظيريه الروسي والصيني.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع افتراضي لجيران أفغانستان على مستوى المبعوثين الخاصين ووزراء الخارجية في الأيام القليلة القادمة.

وكان الوزير الباكستاني زار طهران في 26 أغسطس الماضي، والتقى بالوزير الإيراني.


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