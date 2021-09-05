لميس الحديدي: مصر أصبحت أكثر قوة وتأثيرا على الصعيدين السياسي والاقتصادي

استهلت الاعلامية لميس الحديدي، أولى حلقات الموسم الثاني من برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة " ON" قائلة: "فتره الابتعاد عن العمل اليومي تجعلك أكثر قدرة على النظر للأمور بشكل أفضل".

وأضافت: "الملاحظة الأشمل أننا كدولة وكاقتصاد وكأداء سياسي وتواجد إقليمي.. نحن في وضع متحرك أكثر قوة وأكثر تأثيرًا، ونشهد تحسنًا في مجالات عديدة.. صحيح لسه فيه عمل كتير، لكن بالشكل الأكبر ولو قارنا مثلًا وضعنا هذا العام بما سبق، نحن في وضع أفضل كثيرًا وفيه شغل بيحصل في كل المجالات".

وأشارت إلى أن الأرقام والمشاهدات تؤكد أنّ الاقتصاد يتحسن ويتحرك وينمو بشكل أفضل بعد أزمة كورونا، لافتة إلى تصريح الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن ارتفاع معدل النمو خلال الربع المنتهي في يونيو الماضي ليحقق قفزة كبيرة ويصل إلى 7.7% مقابل انكماش العام الماضي في نفس الفتره كان 1.7%.

وأوضحت أن الأنشطة التي شهدت تحسنًا في الأداء هي المطاعم، والفنادق، والتشييد والبناء، والصناعات التحويلية، مؤكدة أن هناك أنشطة ارتفعت بحوالي ٤٧٪؜مثل تجارة الجملة، الزراعة، الصناعة، الأنشطة العقارية.

وتابعت: "الأرقام كده بتقول إننا في بدايه تعافٍ حقيقي بعد أزمه كورونا، لكن مش بس الأرقام إحنا شايفين خلال فتره الإجازة انتعاش في كل المدن الساحلية اللي ارتفع فيها الإنفاق على الفنادق والإيجارات والمطاعم بشكل كبير".

وأكملت: "طبعًا فيه ناس كتيرة كانت بتحوش علشان أجازة الصيف، لكن الأكيد إن هناك إنفاق واستهلاك و ودخول تحسنت في عدد من المجالات.. طبعًا الاستهلاك يحفز الإنتاج".

ومضت تقول: "علشان ده يشمل معظم الطبقات إحنا مش عاوزين نمو قائم فقط على الاستهلاك، لا بد من نمو يقوم على الإنتاج وعلشان كده بنرجع نكرر إن تحفيز الصناعة والاستثمار لازم يكون هدف أمامنا.. الاقتصاد لا يجب أن يقوم على صناعة التشييد والقطاع العقاري فقط رغم أهميتها لكنّها في النهايه قصيرة الأجل.. لابد من تشجيع الاستثمار والصناعة لتكون محرك النمو.. الصناعة تعني تشغيل طويل الأمد، وتصدير وقيمة مضافة وهي كلمة السر، هذا يحتاج عملًا أكثر في سعر الفايدة، في الأراضي، في المنافسة، في البيرقراطية".

على الصعيد السياسي، أكّدت "لميس" النشاط الكبير لمصر إقليميًّا، مثل مؤتمر العراق الذي جمع الفرقاء من دول الإقليم، إلى جانب القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، مشيرة إلى أن هناك تحركًا للدول الثلاث لتحريك الوضع في القضية الفلسطينية استنادًا إلى مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة والحكومة الإسرائيلية، إلى جانب ملفي ليبيا والسودان، وهي ملفات تتحرك فيها مصر بقوة ونشاط.

وأكملت: "شاهدنا أيضًا خروج رعايانا من كابول في توقيت ممتاز ومحسوب.. هذه الأمور لا تحدث بالصدفة تحتاج علاقات وتحركات.. مصر إقليميًّا أكثر قوة وأكثر تأثيرًا".