قالت مروة ممدوح، زوجة الطبيب البطل محمود سامي، الذي فقد بصره أثناء علاجه لمرضى كورونا بمستشفى العزل بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، إنّ زوجها استحمل أن يعيش معها دون إنجاب لمدة 10 سنوات، والكثير نصحه بالزواج وكان هذا أمرًا طبيعيًّا.

وأضافت خلال حديثها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن ما تفعله مع زوجها محمود وخدمته هو أمر طبيعي وليس واجبًا، وهو يعلم هذا الأمر جيدًا، وهي لا تريد إلا أن يكون حالته الصحية أفضل.

وأشارت إلى أنها لا تريد أن تكون وحدها مع زوجها البطل وابنهما يحيى، لإنهاء متطلباتهم حتى لا تزيد صعوبة الحياة عليهم.

وطالب الدكتور محمود، مساعدته في الذهاب إلى العمل وتوفير أحد الأشخاص ليكون بجواره في تحركاته.

وتساءل: "كيف أن تذهب زوجتي معي إلى العمل للتولى القيادة وفي نفس الوقت يجب أن تعتني بأمور المنزل؟".