 مقتل أحد راكبي الأمواج في هجوم لسمكة قرش على الساحل الشرقي لأستراليا - بوابة الشروق
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مقتل أحد راكبي الأمواج في هجوم لسمكة قرش على الساحل الشرقي لأستراليا

وكالات:
نشر في: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 11:34 ص | آخر تحديث: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 11:34 ص
قال مسعفون إن شخصا من ممارسي رياضة ركوب الأمواج لقي حتفه بعد أن عضته سمكة قرش قبالة شاطئ لركوب الأمواج على الساحل الشرقي لأستراليا.

ووقع الحادث قبالة شاطئ إميرالد الواقع على بعد نحو 550 كيلومترا شمالي سيدني، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت هيئة الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز على حسابها في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "على الرغم من الجهود القوية التي بذلها المارة والمسعفون وأجهزة الطوارئ الأخرى، لفظ المصاب أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث".

وقال مسؤولون في ميناء كوفس إن الشاطئ الذي يبعد نحو 20 كيلومترا شمالي الميناء أغلق بعد الحادث.

وذكرت وسائل الإعلام أن من المعتقد أن القتيل في أواخر العشرينات من عمره وتعرض للعض في ذراعه.

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