السيسي: كل ما كان صندوق تحيا مصر والدولة قدرتهما المالية عالية هتفرق مع الناس

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية تطوير أداء العمل الخيري، بتحويل أسرة من احتياج شديد إلى تلبية حاجاتها من قدراتها بدعم الدولة، مؤكد أن تقديم المساعدات أمر طيب، لكنه يطلب المزيد.

وقال الرئيس السيسي، في كمة له باحتفالية "أبواب الخير"، اليوم الأحد: "نحن نوزع رؤوس ماشية على الأسر في الريف، لكن نعطيهم رأس ماشية تنتج ماذا؟، ما نوعها؟، هناك ماشية تنتج 40 كليو لبن في اليوم، هي غالية شوية لكن تفرق مع المواطن".

وتابع: "لو عندنا قدرة مالية كبيرة نجهز أراضي زراعية ونجيب أسر تشتغل وتسدد جزء من ثمنها دون فوائد، وكذلك مبادرة إحلال السيارات، عايز ألاقي 10 آلاف عربية مرصوصة كدا من صندوق تحيا مصر نديها للناس، لو يسددوا نصف الثمن".

وعن العمل الخيري، قال: "عايزين وإحنا بنعمل العمل دا نقول خرجنا أسر من الحالة دي لحالة تانية، كل ما كان الصندوق والدولة قدرته المالية عالية هتفرق مع الناس".

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية وذلك في إطار احتفالية "أبواب الخير".

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن احتفالية أبواب الخير، التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي 5 ملايين مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.