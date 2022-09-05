البحرين والأمم المتحدة‎‎ تبحثان تعزيز التعاون الشبابي

أكد وزير شؤون الشباب والرياضة البحريني أيمن بن توفيق المؤيد، أن بلاده تسعى إلى التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة لتقديم وتنفيذ عدد من المبادرات تجاه قطاع الشباب بمملكة البحرين، مشيرا إلى أهمية الشراكة بين الجانبين وحرصهما على تأطير التعاون وزيادة حجمه وصولا لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم الشباب.

وذكرت وكالة أنباء البحرين اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير شؤون الشباب والرياضة البحريني مع المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في مملكة البحرين خالد المقود.

واستعرض وزير شئون الشباب والرياضة البحريني البرامج والمبادرات التي تقدمها الوزارة للقطاع الشبابي بما في ذلك مرتكزات العمل الشبابي، بالإضافة الى مشروعات ريادة الاعمال وفرص تدريب الشباب.

كما بحث وزير شؤون الشباب والرياضة مع المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة سبل تعزيز العمل المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى المبادرات المشتركة في الجانب الشبابي، فضلا عن بحث عدد من الموضوعات المشتركة التي تسهم في الاستفادة من خبرات كوادر الأمم المتحدة للارتقاء بمهارات وابتكارات الشباب البحريني.

من جانبه، أكد المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة أهمية التعاون بين الجانبين في تنفيذ المزيد من البرامج الشبابية المشتركة التي تنهض بهمم الشباب البحريني وتزودهم بالمهارات والخبرات في مختلف المجالات.