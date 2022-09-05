والد قاتل سلمى بهجت: ابني باس رجلي في السجن عشان أسيبه ياخد إعدام

قال والد قاتل فتاة الزقازيق سلمى بهجت، إنه أودع ابنه مصحة نفسية خلال عام 2019، لافتًا إلى أن ابنه كان يتصرف تصرفات غير طبيعية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن ابنه كان يلقي عليه باللوم فيما يحدث معه بحياته، قائلًا: «قال لي أنت السبب في اللي بيحصل لي كله، مع إني بقدم له كل حاجة حلوة».

ونفى أن يكون سببًا في دمار ابنه، معقبًا: «طبعًا استحالة أكون سبب في دماره، كنت أحاول أتفاهم معه وأشوف مفتاح أخش له منه، بس إسلام صعب، فجأة رسم وشم على رقبته رغم إنه يصلي ولا يترك فرضًا، استغربت منين واحد بيصلي ويعمل وشم، ولما جيت أكلمه قال مش هسيب جسمي كله إلا وأوشمه».

ونوه إلى أن ابنه نوى الانتحار مرتين، وفي مرة كان ينوي الانتحار باستخدام حبة غلة لكنه أنقذه وأبعدها من يده في آخر لحظة، مؤكدًا أن «إسلام» يطالب بإعدامه بعد ارتكاب جريمته.

وتابع: «عاوز إعدام وطالب بكده، في السجن باس رجلي عشان أسيبه ياخد إعدام، لما شاف قصة محمد عادل قال هعمل زيه عشان واخد إعدام، كاتب في المحضر كده، وقال لي لو قاتل نيرة أشرف كان واخد تأبيدة أو حكم مخفف مكنتش هقتل».