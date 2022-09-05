 رئيس جامعة سوهاج يهنئ 5 مقررين و31 عضو هيئة تدريس بعضوية اللجان الدائمة للترقيات - بوابة الشروق
الإثنين 5 سبتمبر 2022 1:03 ص القاهرة القاهرة 24°