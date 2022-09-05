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مصر
وزير التموين: استخدام دقيق البطاطا أو البطاطس في رغيف الخبز ممتاز من الناحية الغذائية
بالزغاريد.. استقبال عبد الحليم علام الفائز بمنصب نقيب المحامين بمقر النقابة
بالأرقام.. تعرف على نتيجة انتخابات نقيب المحامين
بعد فوزه.. نقيب المحامين الجديد: جئت لخدمة الجميع المعارض قبل المؤيد
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قتلى في هجمات بالسكين بمنطقة منعزلة في كندا
رئيس المجلس الأوروبي يزور الجزائر الاثنين.. والغاز في صدارة المباحثات
النمسا تعتزم تحديد سقف لأسعار الكهرباء لمساعدة الأسر
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تقارير: الأهلي يرفض عرضا بلجيكي لديانج
أول تعليق من مورينيو بعد سقوط روما المدوي أمام أودينيزي برباعية في الكالتشيو
فالنسيا يكتسح خيتافي بخماسية في الدوري الإسباني
رأي
فن
الفنان الكندي دومنيك شامبين: مهرجان ماستر كلاس حقق حلمي بزيارة مصر
بوستر الدورة الـ٣٨ لمهرجان الإسكندرية السينمائي: مزيج بين الكوميديا والرومانسية
غادة عبد الرازق وبسنت حاتم أول المنضمين لحكاية تحت الحزام بمسلسل حدث بالفعل
ياسمين صبري تكشف حقيقة الصورة المتداولة مع ابنتها
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مواطن
المصيلحي: بعض بقالي التموين يستغلون المواطنين ويجب الإبلاغ عنهم فورا
وزير التموين: تجربة خلط البطاطا بدقيق الخبز المدعم العام المقبل
وزير التموين: بدء إرسال رسائل على هواتف المواطنين المستحقين للدعم الاستثنائي
حوادث وقضايا
القبض على المتهم باقتحام شركة وقتل مديرها بالغربية.. والأمن: الجاني مهتز نفسيا
رفع سيارة ملاكي من ترعة الإبراهيمية بالمنيا وتكثيف البحث عن السائق
مصرع طفل وإصابة 4 من أسرة واحدة بالطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج
والد فتاة المنوفية المقتولة: أشكر أهالي قريتي على المشهد العظيم في جنازتها
تليفزيون
عمرو أديب: انتحار قاتل أماني الجزار تحقيق للعدالة الاجتماعية
مقتل أماني الجزار.. عمرو أديب: 2022 عام الجرائم البشعة والعنف ضد المرأة
وزير التموين: قد يتم مهلة تسعر الأ