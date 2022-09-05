إيطاليا تسجل 13 ألفا و196 إصابة جديدة بكورونا و30 وفاة

سجلت إيطاليا، 13 ألفا و196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و30 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.



ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 21 مليونا و938 ألفا و269، والوفيات إلى 175 ألفا و832.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، إعطاء 140 مليونا و398 ألفا و936 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.