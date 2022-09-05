القبض على أكثر من 30 مشتبه بهم من رجال العصابات في إيطاليا

ذكرت السلطات المحلية في مدينة بيرجامو شمالي إيطاليا أن عملية نفذتها الشرطة في جميع أنحاء البلاد أسفرت عن القبض على أكثر من 30 شخصا في المدينة.

وأوضحت سلطات بيرجامو أن المشتبه بهم متهمون بغسل الأموال والابتزاز وتهريب البضائع المسروقة وبتهم أخرى.

وصادر المحققون أيضا بضائع بقيمة 5ر6 مليون يورو (45ر6 مليون دولار أمريكي) خلال 12 حملة نفذتها الشرطة في جميع أنحاء إيطاليا.

وكشف تحقيق حول عملية ابتزاز في منطقة بيرجامو معلومات عن "مافيا ندرانجيتا" التي تتخذ من كالابريا مقرا لها. وذكرت السلطات أن العديد من رجال الأعمال متهمون بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، كما يتم التحقيق مع أحد موظفي مصلحة الضرائب بتهمة فساد.

وتواصل الشرطة الإيطالية القبض على كبار أعضاء المافيا في جميع أنحاء البلاد. وأعلنت السلطات الخميس الماضي القبض على 202 مشتبه بهم من رجال المافيا ومساعدين في "مافيا ندرانجيتا" بينهم سياسيون ومسؤولون محليون بارزون .