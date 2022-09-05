النمسا تعتزم تحديد سقف لأسعار الكهرباء لمساعدة الأسر

تعتزم النمسا تحديد سقف لأسعار الكهرباء بالنسبة للأسر حتى 80% من متوسط استهلاك العام الماضي، في إجراء يهدف إلى الحد من ارتفاع تكاليف الطاقة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، ذكرت صحيفة "دير ستاندرد" اليوم الأحد نقلا عن مصادر بوزارتي المالية والطاقة لم تسمها، أن الخطوة ستوفر مدخرات سنوية لكل أسرة تبلغ في المتوسط 500 يورو (498 دولارا)، وقد يتم الإعلان عن ذلك رسميا في اجتماع للحكومة الأربعاء المقبل.

ووفقا للتقرير، خصصت الحكومة النمساوية 5ر2 مليار يورو لدعم الخطة.

وتهدف الحكومة في فيينا إلى أن يتم تحديد أسعار الطاقة، التي قفزت في السوق الأوروبية، بتكاليف الغاز الطبيعي، على الرغم من أن النمسا تنتج حوالي ثلثي احتياجاتها من الطاقة من خلال محطات للطاقة الكهرومائية يعود عمرها إلى عشرات السنين.

وتأتي المبادرة في وقت يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على خطط لتغيير الضوبط المنظمة لأسواق الكهرباء التي أصبحت متقلبة بشكل كبير في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.