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تراجع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية في أغسطس، حيث أدت قوة الدولار الأمريكي إلى خفض قيمة تحويل اليورو والأصول المقومة بالعملات الأخرى، وفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزي لكوريا الجنوبية اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 4ر436 مليار دولار أمريكي بنهاية أغسطس، بانخفاض 2ر2 مليار دولار عن الشهر السابق، وفقا للبيانات التي قدمها بنك كوريا المركزي.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية ومواقف احتياطي صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب.

وجاء تراجع أغسطس بعد انتعاش في يوليو بعد أربعة أشهر من التراجع من مارس إلى يونيو.

وارتفعت قيمة الدولار الأمريكي في الوقت الذي ظل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي فيه ثابتا في رفع السعر القياسي لمكافحة التضخم المرتفع.

وقال بنك كوريا المركزي إن كوريا الجنوبية كانت تاسع أكبر دولة في العالم من حيث احتياطي النقد الأجنبي حتى نهاية يوليو.