الصحة الفلبينية: رصد 656 إصابة جديدة بالسلالات الفرعية من متحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 656 إصابة جديدة بالسلالات الفرعية من متحور "أوميكرون".

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 624 إصابة إضافية بسلالة "بي إيه 5"، و13 حالة جديدة بسلالة "بي إيه 4"، و4 حالات جديدة بسلالة "بي إيه 2.12.1"، بالإضافة إلى 15 حالة بسلالات فرعية أخرى لم تسمها.

يشار إلى أن السلطات الصحية بالفلبين تمكنت من تطعيم أكثر من 72.6 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا، بينما حصل ما يقرب من 18.2 مليون شخص على جرعة تعزيزية.