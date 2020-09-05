 الصحة الفلبينية: رصد 656 إصابة جديدة بالسلالات الفرعية من متحور أوميكرون - بوابة الشروق
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الصحة الفلبينية: رصد 656 إصابة جديدة بالسلالات الفرعية من متحور أوميكرون

أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 8:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 8:17 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 656 إصابة جديدة بالسلالات الفرعية من متحور "أوميكرون".
وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 624 إصابة إضافية بسلالة "بي إيه 5"، و13 حالة جديدة بسلالة "بي إيه 4"، و4 حالات جديدة بسلالة "بي إيه 2.12.1"، بالإضافة إلى 15 حالة بسلالات فرعية أخرى لم تسمها.
يشار إلى أن السلطات الصحية بالفلبين تمكنت من تطعيم أكثر من 72.6 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا، بينما حصل ما يقرب من 18.2 مليون شخص على جرعة تعزيزية.


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