رئيس جامعة العريش يتفقد كليات الجامعة استعدادًا لبدء العام الدراسي

قام رئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بكليات الجامعة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، وللوقوف على الاستعدادات التي اتخذتها كليات الجامعة.

وشدد رئيس الجامعة على توفير الدعم الكامل للكليات، وكذلك توفير كافة احتياجاتها للعام الدراسي الجديد، والتي تسهم في رفع كفاءتها، وتوفير سبل الراحة للطلاب الجدد والقدامى.

وأشار إلى انطلاق جامعة العريش في ظل تجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن، سواء داخل مصر أو خارجها.

وأعلن رئيس جامعة العريش حرص الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة طوال الفترات السابقة، حفاظًا على سلامة الجميع داخل الجامعة، مشيرا إلى حرص الجامعة على تسخير إمكاناتها لخدمة الطلاب، وتوفير مناخ دراسي ملائم لمساعدتهم على التفوق، وكذا توفير كل سبل الدعم والرعاية لهم.

وعلى جانب آخر، أشاد رئيس الجامعة بمدى التزام الجميع داخل الجامعة بالتعليمات، سواء الاحترازية أو أعمال الاستعداد للعام الدراسي الجديد، مؤكدا حرصهم على سلامة الجميع بداية من دخولهم من بوابات الجامعة ومرورا بقاعات المحاضرات وحتى خروجهم مرة أخرى، وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية كقياس درجات الحرارة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.