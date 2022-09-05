كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 37 ألف إصابة بفيروس كورونا

سجلت كوريا اليوم الاثنين أقل عدد في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في ستة أسابيع، في الوقت الذي يتباطأ فيه الفيروس بوتيرة ثابتة.

وسجلت كوريا الجنوبية 37 ألفا و548 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 286 إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 23 مليونا و606 آلاف و740 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 56 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 27 ألفا و149 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضي المصابين بأمراض خطيرة إلى 562 مريضا، بزيادة 14 مريضا عن حصيلة أمس.