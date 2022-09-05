نفى رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الأنباء المتداولة أخيرا بشأن بيع موقع البترا التاريخي.

وقال في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية: "قلة من كارهي الوطن يرددون ترهات وافتراءات تتعلق بمزاعم كاذبة تماما لا تليق بالحكومة ولا مجلس النواب ولا السواد الأعظم من أبناء الوطن، بالحديث عن التصرف بمقدرات الوطن".

وأضاف: "نحن دولة مؤسسات ودولة قانون، ونتمسك سلطة تشريعية وتنفيذية وقيادة وشعبا بثوابت الأمة ومقدرات الوطن مع نظرة حداثية تحافظ على هذه المقدرات".

وجاء حسم رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، بشأن بيع البترا، ردا على استفسار من العضوين في مجلس النواب الأردني، عائشة الحسنات ومحمد هلالات، في جلسة اليوم الاثنين.