وزير التنمية المحلية: تلقي 521 ألف رسالة منذ انطلاق مبادرة صوتك مسموع

• حل 241 شكوى من إجمالي 255 بقرى مبادرة حياة كريمة

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن إجمالي عدد الرسائل التي تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها في أكتوبر 2018، بلغ 521 ألفا و317 رسالة، منها 95 ألفا و573 شكوى، وتمت الاستجابة لـ92 ألفا و722 منها، بنسبة تنفيذ 97%.

وأضاف، في بيان اليوم الاثنين، أن المبادرة تلقت 16 ألفا و421 رسالة عبر منصات التواصل المختلفة للمبادرة خلال شهر أغسطس الماضى، تضمنت 2438 شكوى، وتمت الاستجابة لـ1983 شكوى منها بنسبة تنفيذ تصل إلى 82%، وجارى حل 455 شكوى أخرى.

وأوضح أن الشكاوى التي تلقتها المبادرة خلال شهر أغسطس الماضى تنوعت ما بين شكاوى الإشغالات وبلغ عددها 1225 شكوى، ثم شكاوى القمامة التى بلغت 882 شكوى، و169 شكوى تتعلق بمخالفات البناء، و82 شكوى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وأيضا 17 شكوى خاصة بالفساد، بالإضافة إلى 56 شكوى خاصة بمخالفة تعريفة الركوب.

وأكد أن تنوع وسائل التواصل لمبادرة "صوتك مسموع" أدى إلى استقبال رسائل المواطنين من كل ربوع المحافظات، حيث تلقت خدمة الواتس آب خلال شهر أغسطس الماضى 12 ألفا و880 رسالة، منها 1991 تم حلها بنسبة 83%، وتلقت صفحة "فيسبوك" 3441 رسالة، منها 428 شكوى تم حل 73% منها، كما تلقت خدمة البريد الإلكترونى 100 رسالة، منها 19 شكوى تم حل 14 منها وجارى حل الباقى.

وتابع أن الوزارة والمحافظات نجحت في حل 241 شكوى من إجمالى 255 فى القرى المنفذ بها حياة كريمة، لافتا إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على مقترح أول هيكل تنظيمي لمستوى الوحدة المحلية القروية لتطبيقه وتعميمه على قرى "حياة كريمة" سيساعد فى تطوير آليات الإدارة المحلية وتمكينها من متابعة تشغيل وصيانة المرافق والخدمات والحفاظ على المستوى التنموي الذي ستصل إليه القرى بعد تنفيذ المبادرة الرئاسية.

وأضاف أن الوزارة تسعى دائما إلى تطوير أدائها باستمرار بما يحقق رضا المواطنين، موضحا أن آراء وملاحظات المواطنين تمثل مرجعية معتمدة تسهم في تحسين أداء الوزارة وضمان أعلى درجات الجودة في تقديم خدماتها.

يذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة التى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783)، ورقم الخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع "فيسبوك" www.facebook.com/sotakmasmwo، والبريد الإلكترونى Info@mld.gov.eg.