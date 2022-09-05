قال أسامة صادق، وكيل شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن اليوم يشهد نقصًا شديدًا في قطع غيار السيارات، منوهًا إلى أنه يزداد مع الوقت، لأن المخزون الموجود لدى التجار في الفترات الماضية، يغطي قليلًا من الفجوة الموجودة في الطلب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن «عدم توافر السيارات الجديدة زاد من الأزمة»، مشيرًا إلى أن الناس أقبلوا على شراء السيارات المستعملة.

وأشار إلى أن العوامل السابقة، أدت إلى ضغط بشكل ما على الطلب في سوق قطع الغيار، إضافة إلى قلة المعروض؛ بسبب إجراءات الاعتمادات المستندية المتبعة، لافتًا إلى وجود نقص شديد في قطع غيار السيارات والمنتجات الرئيسية والكاوتش والزيوت بشكل عام.

وأوضح وكيل الشعبة، أن «مصر تستورد 95% من احتياجات قطع غيار السيارات»، قائلًا إن عدم خروج الشحنات من الموانئ وتوقف المصنعين عن إرسال الشحنات من الخارج، أدى إلى تفاقم الأزمة بصورة أكبر.

ولفت إلى أن إجراءات وزارة المالية بوقف تحصيل المتأخرات الجمركية على البضائع، تطور إيجابي أولي، معربًا عن أمنياته في وضع قطع غيار السيارات كمنتج استراتيجي يستثنى من الاعتمادات المستندية، والعمل بمستندات التحصيل لسد الفجوة في الصناعة الهامة.

وأكد أن الحل الأمثل للتعامل مع المسألة على المدى الأبعد، مرتبط بزيادة التصنيع والمكون المحلي، حتى تخفيض الفاتورة الاستيرادية، وغلق هذا الباب بشكل كامل؛ لأنه يسبب نقصًا شديدًا.