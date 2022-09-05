الجيش التركي يعلن مصرع أحد جنوده في تحطم مروحية شمالي العراق

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أعلن الجيش التركي، مصرع أحد جنوده جراء تحطم طائرة مروحية في نطاق عملية "المخلب - القفل" شمالي العراق.

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "الأناضول".

وعبر الجيش التركي عن حزنه "العميق إثر وفاة الرقيب أوميت كستي في الحادثة".

وقدم الجيش التركي تعازيه لأسرة الجندي والقوات المسلحة التركية والشعب.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، ليل الأحد/الاثنين، تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية.

وقالت في بيان نشرته عبر حسابها في موقع "تويتر"، إن المروحية تحطمت خلال هبوط اضطراري لأسباب فنية.

وأضافت الدفاع التركية أن المروحية كان على متنها 8 أشخاص، أنقذ 7 منهم وفي حالة صحية جيدة، بينما تتواصل أنشطة البحث والإنقاذ عن الشخص الثامن.