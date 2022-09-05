 البحرين تدين هجوما على مركبات نقل جماعي في الصومال - بوابة الشروق
الإثنين 5 سبتمبر 2022 7:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

البحرين تدين هجوما على مركبات نقل جماعي في الصومال

د ب أ
نشر في: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 5:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 5:52 ص

أدانت وزارة الخارجية البحرينية "الهجوم الإرهابي" على مركبات نقل ركاب جماعي في إقليم هيران في الصومال، والذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين وإصابة آخرين.

وأعربت الوزارة عن "صادق تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم"، بحسب وكالة أنباء البحرين.

وجددت الوزارة "موقف مملكة البحرين الثابت ضد التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي لضرورة تكاتف الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله المالية والفكرية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك