 جونسون قد لا يحضر مؤتمر حزب المحافظين بعد مغادرة رئاسة الوزراء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جونسون قد لا يحضر مؤتمر حزب المحافظين بعد مغادرة رئاسة الوزراء

د ب أ
نشر في: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 5:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 5:15 ص

كشفت تقارير أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم عدم حضور مؤتمر حزب المحافظين في أكتوبر المقبل، وذلك بعد خروجه من منصبه.

وذكرت صحيفة تلجراف البريطانية أن جونسون، والذي بشكل تقليدي يعتبر نجم هذا التجمع الحزبي، سوف يسير على خطى سلفيه ديفيد كاميرون و تيريزا ماي، إذا قرر ان يتجنب حضور المؤتمر في برمنجهام.

ويترك جونسون، الذي سيحل محله زعيم جديد لحزب المحافظين اليوم الاثنين و يتنحى عن منصب رئيس الوزراء في اليوم التالي، السلطة في الوقت الذي لا يستبعد فيه أقرب حلفائه أن يسعى مستقبلا لتولي أعلى منصب في البلاد، وفقا لوكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.


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