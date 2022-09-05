جونسون يهنئ ليز تراس على فوزها برئاسة حزب المحافظين في بريطانيا

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، رئيسة حزب المحافظين المنتخبة ليز تراس على فوزها بالانتخابات الحزبية التي ستضمن لها منصب رئاسة وزراء بالبلاد.

وقال جونسون في تصريح نقلته قناة سكاي نيوز البريطانية، إن تراس لديها الخطة المناسبة للتعامل مع قضية تكلفة المعيشة، وتوحيد الحزب، واستكمال العمل الرائع فيما يتعلق بتوحيد وتحسين البلاد، مطالبا كل المنتمين للحزب بدعمها بشكل كامل.

وأضاف جونسون: "فخرت بالعمل رئيسا لحزب المحافظين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وبالفوز بأكبر أغلبية منذ عقود، وتنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وتحقيق أسرع توزيع للقاح كورونا في أوروبا، وتقديم دعم حيوي لأوكرانيا".

من جهتها، قدمت رئيسة الحكومة الإسكتلندية، نيكولا ستارجن، التهنئة لليز تراس لفوزها في سباق قيادة حزب المحافظين البريطاني.

وأعربت ستارجن، في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" عن رغبتها في بناء "علاقة عمل جيدة" مع الحكومة البريطانية الجديدة، غير أن ستارجن وصفت الاختلافات السياسية بينها وبين تراس بـ"العميقة".

كانت ستارجن وتراس قد نشب بينهما خلاف خلال سباق قيادة حزب المحافظين مع تراس التي وصفت ستارجن بـ"الساعية لجذب الانتباه"، موضحة أنها تعتزم تجاهل مطالبة إسكتلندا - التابعة للمملكة المتحدة - بإجراء استفتاء استقلال آخر.

وفي ساق متصل، طالب وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك كافة أعضاء حزب المحافظين بالاصطفاف خلف زعيمته المنتخبة الجديدة ليز تراس، وذلك في أعقاب خسارته انتخابات رئاسة الحزب أمامها.

وأعرب سوناك عن شكره لكل من صوتوا له في انتخابات رئاسة الحزب، مؤكدا أن حزب المحافظين أسرة واحدة وأنه يجب الاتحاد خلف تراس بينما تقود البلاد في هذه الأوقات الصعبة.

كانت وزيرة الخارجية ليز تراس حصلت على 81 ألفا و326 من أصوات أعضاء حزب المحافظين، مقابل 60 ألفا و399 صوتا لوزير المالية السابق ريشي سوناك، وستُعين تراس رئيسة لوزراء البلاد خلفا لبوريس جونسون نتيجة لفوزها بهذه الانتخابات.

من ناحيته، هنأ رئيس حكومة مقاطعة ويلز البريطانية، مارك دراكيفورد، ليز تراس على فوزها بقيادة حزب المحافظين.

وقال دراكيفورد في تغريدة على "تويتر"، إن هناك حاجة إلى العمل معًا "بصورة عاجلة" للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة.

وأضاف: "ليس هناك المزيد من الوقت لإهداره، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات في الوقت الحالي".