اتحاد الأطباء العرب ينفذ المرحلة الأولى من حملة إغاثة الصومال

أعلن الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة رسلان، تنفيذ المرحلة الأولى من حملة إغاثة الصومال، والتي تضمنت توزيع سلاسل غذائية، وتوفير مياه صالحة للشرب؛ لتقليل آثار وتداعيات المجاعة التي تهدد حياة أكثر من 7 ملايين شخص بالصومال.



وقال رسلان في بيان، للاتحاد اليوم الاثنين، إن حملة الإغاثة التي انطلقت قبل أيام، تضمنت توزيع سلاسل غذائية بمخيم بيلديق للنازحين في منطقة غرسبالي في ضواحي مقديشو، وتوزيع مياه صالحة للشرب داخل مخيمات النازحين في مدينة بيدوا جنوب غربي الصومال، عبر إتاحة وتوفير 60 صهريجا للمياه بالمدينة.



وأكد أن الاتحاد يضع كافة إمكاناته وقدراته الطبية والإنسانية للتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات المعنية، لمواجهة الكارثة، وإغاثة المنكوبين، من منطلق دوره الإغاثي والإنساني، ونبه إلى أهمية التحرك الأممي الفوري لتفادي انتشار مجاعة حادة على نطاق واسع، محذرا من مغبة التباطؤ في التدخل الإنساني.



يذكر أن لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب أعلنت، في وقت سابق، أنها بصدد تنفيذ عدد من المشروعات الإغاثية والإنسانية بعدد من المناطق، التي تعاني من كوارث طبيعية كاليمن والسودان وباكستان.