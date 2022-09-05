الكرملين يرجع توقف ضخ الغاز الروسي لأوروبا إلى العقوبات الغربية

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن العقوبات الغربية هي السبب وراء توقف تدفق إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم1.

وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، ونقلتها وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء: "تعلمون أن مشاكل الضخ (من خلال نورد ستريم) نجمت عن العقوبات المفروضة على بلدنا، وعلى عدد من الشركات من قبل الدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا. لا توجد أسباب أخرى تؤدي إلى مشاكل في الضخ".

وأشار بيسكوف إلى أن العقوبات أوصلت الوضع إلى درجة أنه لا يمكن صيانة الوحدات ونقلها.

كانت شركة جازبروم الحكومية الروسية العملاقة للنفط والغاز قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها لن ترسل بعد الآن غاز طبيعي إلى ألمانيا، عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1"، معللة السبب في ذلك إلى تسرب نفطي في محطة ضغط.

وقال بيسكوف: "بالطبع، العقوبات ذاتها هي التي تمنع صيانة الوحدات وتمنع نقلها دون ضمانات قانونية مناسبة، ما يمنع تقديم هذه الضمانات القانونية، وما إلى ذلك.. هذه هي العقوبات ذاتها التي فرضتها الدول الغربية، هم الذين أوصلوا الوضع إلى النقطة التي نراها الآن".