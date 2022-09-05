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كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 604.3 مليون حالة

د ب أ
نشر في: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 9:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 9:15 ص
أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 3ر604 ملايين إصابة حتى صباح اليوم الاثنين.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 604 ملايين و393 ألفا و524.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى ستة ملايين و495 ألفا و433 وفاة.

كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 12 مليارا و153 مليونا و193 ألفا و363 جرعة.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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