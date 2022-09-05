الشرطة البريطانية تعتذر لأسرة رجل صومالي بعد 70 عاما من إعدامه ظلما

وقال رئيس الشرطة جيريمي فوغان: "انطوت تلك القضية على الكثير من التحيز والعنصرية والتحامل وقتذاك من قبل كافة أطراف المجتمع، بما في ذلك نظام العدالة الجنائية".

وأضاف: "ليس هناك شك في أن محمود ماتان كان ضحية خطأ قضائي نتيجة محاكمة مخزية، كان من الواضح أن الشرطة جزء منها".

وتابع قائلاك "من الصائب والمناسب أن يتم تقديم اعتذار نيابة عن الشرطة عن الخطأ الذي ارتكب في هذه القضية بحق الرجل قبل 70 عاماً، وعن المعاناة الشاقة لأسرته ولجميع المتضررين من هذه المأساة منذ عقود من الزمان".

قامت زوجة ماتان، لورا، وأبناؤهما الثلاث، ديفيد وعمر وميرفين، المعروف أيضاً باسم إيدي، بحملة لمدة 46 عاماً بعد إعدامه من أجل تبرئة اسم والدهم.

لقد ماتوا جميعاً منذ ذلك الحين، وبينما رحبت الأسرة باعتذار الشرطة، إلا أن أحد أحفاده الستة وصف الاعتذار بأنه "غير صادق".

وقالت الحفيدة تانيا ماتان: "لقد فات الأوان بالنسبة للأشخاص المتضررين بشكل مباشر لأنهم لم يعودوا موجودين في الحياة، ولم نسمع عبارة -نحن آسفون- حتى الآن".

تلقت عائلة ماتان تعويضاً مالياً من وزارة الداخلية في عام 2001 ، لكن لم يتلقوا أي اعتذار من الشرطة حتى الآن.

قام محققون من شرطة مدينة كارديف، وهي جزء من قوة شرطة جنوب ويلز الحالية، بالتحقيق في القتل الوحشي للسيدة ليلي فولبرت داخل متجر الخردوات الذي كانت تمتلكه في منطقة مرافئ السفن في كارديف في السادس من مارس 1952.

ذُبحت سيدة الأعمال التي كانت معروفة حينها ولم تكن تتجاوز الـ 41 من العمر، بينما كانت والدتها وشقيقتها وابنة شقيقتها في الغرفة المجاورة للعقار في منطقة "تايغر بي" القديمة في كارديف.