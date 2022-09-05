نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية صورة قال إنها لأول جواز سفر لمملكة الحجاز وسلطنة نجد (السعودية حاليا) يحمل اسم الملك الراحل، فيصل بن عبدالعزيز، الذي اغتيل عام 1975.

وشارك المركز متابعي صفحته الموثقة على تويتر تغريدة تضمنت الصورة وعلق عليها بالقول: " في مثل هذا اليوم قبل 96 عامًا، بتاريخ ٢٧-٢-١٣٤٥هـ/٤-٩-١٩٢٦م، أُصدر في مكة المكرمة أول جواز سفر لمملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها باسم الأمير فيصل بن عبد العزيز، نائب الملك في الحجاز آنذاك".

وأضاف: "صُرّح للسفر به إلى مصر، وهولندا، وإنجلترا، وفرنسا. وهو محفوظ ضمن مقتنيات مركز الملك فيصل".

في مثل هذا اليوم قبل ٩٦ عامًا، بتاريخ ٢٧-٢-١٣٤٥هـ/٤-٩-١٩٢٦م، أُصدر في مكة المكرمة أول جواز سفر لمملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها باسم الأمير فيصل بن عبد العزيز، نائب الملك في الحجاز آنذاك. صُرّح للسفر به إلى مصر، وهولندا، وإنجلترا، وفرنسا.

وهو محفوظ ضمن مقتنيات #مركز_الملك_فيصل. pic.twitter.com/JnaHFR4Je0 — مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية (@KFCRIS) September 4, 2022

ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية كان قد تأسس عام 1983، بعد 8 سنوات من اغتيال الملك، وقد أسسته مؤسسة الملك فيصل الخيرية، حسبما جاء على موقعه الرسمي.

وأشار المركز إلى أن هدفه هو "مواصلة الرسالة السامية للملك الراحل لنقل المعرفة بين المملكة العربية السعودية وبقية العالم".

يذكر أن الملك فيصل هو ثالث ملوك السعودية بعد الملك المؤسس، عبدالعزيز، والملك سعود، وتولى الحكم في عام 1964.