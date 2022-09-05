محكمة سويدية تقضي بتغريم رجلين لتصويرهما موقع حطام سفينة «إم إس إستونيا»

قضت محكمة سويدية اليوم الاثنين، بفرض غرامات على رجلين متهمين بانتهاك قدسية الموقع الذي يوجد به حطام سفينة "إم إس إستونيا".

وغطس السويديان، وهما صحفي وخبير في حطام السفن الغارقة، من أجل تصوير حطام السفينة لفيلم وثائقي في عام 2019. وتمت تبرئتهما من انتهاك قدسية الموقع في فبراير من عام 2021، حيث اعتبرت المحكمة أنهما لا يمكن معاقبتهما بموجب القانون السويدي لأن الروبوت الخاص بهما تم إطلاقه من سفينة في مياه دولية تحمل العلم الألماني.

وأعادت محكمة استئناف القضية إلى محكمة في جوتنبرج، وقضت المحكمة الآن بإمكانية إدانة الصحفي وخبير الحطام بموجب "قانون إستونيا" السويدي، الذي يحظر صراحة أي عمليات غوص عند موقع الحطام.

وكانت السفينة "إم إس إستونيا" غرقت في عام 1994، بينما كانت في طريقها من تالين إلى ستوكهولم، ما أدى إلى مقتل 852 من ركابها، فيما نجا 137 شخصا آخرين.

ونظرا لتعذر انتشال الحطام والعديد من الجثامين، أعلنت السويد أن الموقع مقدسا ولا يمكن الاقتراب منه أو المساس به.

وتم تغريم الاثنين 18 ألفا و800 كرونة سويدية (1742 دولارا) و22 ألفا و400 كرونة سويدية (2075 دولارا) على التوالي.

ومن الممكن الطعن على الحكم الأخير خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وقال المتهمان إنهما يعتزمان الطعن على الحكم، مشيرين في بيانات مكتوبة إلى أن المبادئ الصحفية المهمة والتقييمات القانونية المعقدة، معرضة للخطر.