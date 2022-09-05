برلماني: محافظة القاهرة وافقت على إداخال المرافق لأهالي أرض مرصد حلوان



أعلن النائب اللواء عبدالنعيم حامد، حصوله على موافقة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على البروتوكول الثلاثى بين الجمعيات السبع والمحافظة وشركة المياه والخاص بتوصيل مرافق أرض مرصد حلوان، الجمعيات السبع.



وقال النائب في بيان رسمي إن ذلك جاء فى إطار السعي الحثيث والمستمر بشأن إنهاء أزمة ارض مرصد حلوان، وتكليلا للجهود المضنية التي بذلت من أجل الوصول إلى حل جزرى لهذا الملف الهام و الشائك.



واستطرد النائب: تم الأمر عبر مجموعة من الاجتماعات واللقاءات التي دعا إليها مع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ومحافظة القاهرة، بحضور محافظ القاهره ونائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية، وبمشاركة منتفعي أرض مرصد حلوان، وأيضا التواجد على أرض الواقع بأرض المرصد بمشاركة المنتفعين، وذلك لبحث ودراسة الأزمة وايجاد آليات مناسبة لتنفيذها.



كما أكد اللواء عبد النعيم حامد من خلال تواصله مع اللواء محافظ القاهرة، تأكد من تكليف المستشار القانوني للمحافظة بالتواصل والمتابعة مع اللواء عبد النعيم لأنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتوصيل جميع المرافق، موجها الإشادة للدكتورة هالة عبد النبي رئيس حي حلوان، بأعطاء شهادة صلاحية تسمح بتنفيذ اجراءات التراخيص للأراضي، وتنفيذ بنود البروتوكول والتي شملت توصيل وإدخال جميع المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي وغاز طبيعي وتليفونات.



واعرب اللواء عبد النعيم حامد عن سعادته للوصول إلى إنهاء الازمة معتبرا هذا جني لثمار جهود بذلت ومتابعات وتواصل مستمر لتحقيق متطلبات المواطنين من منتفعي أرض المرصد، حتى يتمكنوا من استغلال الاراضي التي يتملكونها ويتمكنوا من البناء عليها وإدخال المرافق والخدمات والتي سوف يستفيد منها ٣٥٠٠ مواطن حيث تشمل الأرض ٧٠٠ قطعة أرض بما يعادل ٧٠٠ أسرة، عاشوا فترة ٣٠ عام من المعاناة والطرق أبواب الجهات الحكومية وإرسال المناشدات لإتمام الأمر.