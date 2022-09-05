سوريان يتعرضان للضرب المبرح على يد الأمن البولندي

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عثر حرس الحدود البيلاروسي على لاجئين بالقرب من الحدود البيلاروسية البولندية في منطقة سفيسلوخ.

وقال حرس الحدود البيلاروسي، على "تلجرام": "قامت قوات الأمن في البلد المجاور، باستخدام القوة الجسدية الشديدة وباستخدام الهراوات، بتسليم اللاجئين إلى الحدود البيلاروسية. هناك، أُجبر اللاجئون على التنقل عبر ممر خاص في السياج الحدودي"، وفق وكالة "سبوتنيك".

وأكدت العديد من الأورام الدموية على أجساد الأجانب أنهم تعرضوا للتعذيب الجسدي أكثر من مرة. قدّم حرس الحدود البيلاروسي الإسعافات الأولية للمصابين على أيدي قوات الأمن البولندية.

يستمر هذا الاتجاه عندما "تفرض" بولندا قواعد القانون الإنساني بوسائل خاصة على أجسام اللاجئين الذين يلتمسون اللجوء في الاتحاد الأوروبي.