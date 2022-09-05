الشاعر والروائي علاء خالد يجري عملية جراحية دقيقة في المعدة

أجرى الكاتب والشاعر علاء خالد عملية جراحية فى المعدة، وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية أثارت قلق الأوساط الأدبية والثقافية، حيث كشفت عن ذلك زوجته الكاتبة سلوى رشاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

نشرت سلوى رشاد عبر حسابها الشخصي: "مساء الخير، علاء الحمد الله بخير، هو عمل عملية دقيقة في المعدة وإن شاء الله كله يمر علي خير.. اطمنوا".

كما نشرت صفحة مجلة الثقافة الجديدة: نظرًا لمروره بأزمة صحية، يعتذر الشاعر والروائي علاء خالد عن كتابة مقاله الشهري في عدد سبتمبر من مجلة الثقافة الجديدة، وسوف يعاود الكتابة العدد المُقبل إن شاء الله.

ويملك علاء خالد مشوارا ممتدا، بدأ في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، حيث اشتهر بديوانه الأول "الجسد عالق بمشيئة حبر" في عام 1990 الذي يكشف فيه عن تجارب طفولته، ومن بين الأعمال النثرية التي صدرت له كتابه "خطوط الضعف" الذي صدر في عام 1995 والذي يقيم فيه علاقة بين عناصر أوتوبيوجرافية وبين لحظات تاريخية لواحة سيوة.

يملك علاء خالد إنتاج أدبي ليس بالمحدود صدرت له ستة دواوين شعرية أخرى، وثلاثة كتب نثرية، صدرت روايته الأولى بعنوان "ألم خفيف كريشة طائر تنتقل بهدوء من مكان لآخر" عن دار الشروق عام 2009.

وكان قد تزوج علاء من الفنانة التشكيلية والمصورة الفوتوغرافية سلوى رشاد سنة 1995، حيث يعد أحد مؤسسي مجلة "أمكنة" في الإسكندرية، وهي مجلة أدبية مستقلة تصدر كل عام في الإسكندرية ويحررها مجموعة من المؤلفين، تعنى بثقافة المكان وتعتبر واحدة من أهم المجلات الثقافية العربية أسلوبًا وموضوعًا، بدأت فكرتها بعلاء خالد وزوجته المصوّرة الفوتوغرافية سلوى رشاد والشاعر مهاب نصر بعد حرب الخليج الأولى وصدر العدد الأول في 1990.