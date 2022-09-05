الجزائر: سوريا تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بالجامعة العربية خلال القمة المقبلة

أعلنت الجزائر أن سوريا تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال القمة العربية، التي ستحتضنها الجزائر، مطلع نوفمبر المقبل.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، أن وزير الخارجية رمطان لعمامرة أجرى اليوم /الأحد/ اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السوري، فيصل المقداد، الذي أكد أن بلاده "تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية" خلال القمة العربية المقبلة.

وأوضح البيان أنه من جملة المسائل التي تمت مناقشتها، خلال هذا الاتصال، موضوع علاقة الجمهورية العربية السورية بجامعة الدول العربية، حيث أكد رئيس الدبلوماسية السورية فيصل المقداد أن بلاده تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر، وذلك حرصا منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ونوه بيان وزارة الخارجية الجزائرية إلى أن الطرفين أعربا عن تطلعهما لأن تكلل القمة بـ"مخرجات بناءة من شأنها أن تسهم في تنقية الأجواء، وتعزيز العلاقات العربية-العربية للدفع قدما بالعمل العربي المشترك".