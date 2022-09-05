 الهند تسجل 5 آلاف و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الهند تسجل 5 آلاف و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا


نشر في: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 8:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 8:21 ص

ذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 5 آلاف و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 44 مليونا و462 ألفا و445 حالة.
وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 528 ألفا و7 حالات، وانخفض عدد الحالات النشطة في الهند إلى 53 ألفا و974 حالة، وبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 43 مليونا و880 ألفا و464 شخصا.


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