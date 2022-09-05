الأمين العام للنواب يقدم شرحا تفصيليا عن دور الأمانة العامة خلال مؤتمر أمناء البرلمانات العربية

شارك المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب في ورشة العمل التي عقدتها جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية حول اختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، حيث استعرض بشكل تفصيلي اختصاصات ومهام الأمين العام في مجلس النواب المصري.

جاء ذلك خلال ثاني أيام أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والمُنعقد بمقر مجلس النواب المصري، حيث قدم مناع شرحاً وافياً حول دور الأمانة العامة لمجلس النواب المصري وقطاعاتها في دعم العمل البرلماني بمجلس النواب من أجل أداء المهام الدستورية والتشريعية المُوكلة له.

كما تحدث في ورشة العمل عدد من الأمناء العامين للبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر عن تجاربهم داخل الأمانات العامة بالبرلمانات العربية وهو ما خلق حواراً ثرياً وتبادلاً للخبرات بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية دعماً لمنظومة العمل البرلماني العربي المشترك خدمة لقضايا الشعوب العربية وتحقيق ما ترنو إليه طنوحاتهم وآمالهم.

في نهاية ورشة العمل واليوم الثاني للمؤتمر أهدى د. أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وأمين عام مجلس الشورى القطري درع الجمعية للمستشار الدكتو حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والذي تسلمه نيابة عن سيادته المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، حيث جاء الإهداء تعبيراً عن شكر الجمعية وأعضاؤها لرعاية المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب للمؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.